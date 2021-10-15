الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نجاح تركيب فلتر بالوريد الأجوف لمريضة بمستشفى السنبلاوين العام

جانب من العملية
جانب من العملية

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي بإجراء عملية تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي لمريضة تبلغ من العمر 52 عامًا، كانت تعاني من نزيف حاد بالمخ وجلطة حادة بالوريد الفخذي الأيمن.

IMG-20211015-WA0144
جانب من العملية

وأضاف مكى أنه لعدم  إمكانية علاج الحالة بأدوية السيولة التي ستزيد من النزيف مما يسبب خطرًا بتشكل جلطة رئوية ويهدد حياتها، لذا قرر الفريق الطبي تركيب فلتر في الوريد الأجوف السفلي لمنع انتقال التجلطات من الساقين أو الحوض إلى الرئتين أو القلب، وهذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بمستشفى السنبلاوين العام.

IMG-20211015-WA0146
جانب من العملية

وتقدم مكى بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، مشيرًا إلى أن العملية كانت تحت إشراف الدكتور حسام رشدي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة ورئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية بمستشفى السنبلاوين والدكتور محمد عبدالعزيز أخصائي جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى والدكتور خالد البلتاجي أخصائي جراحة الأوعية الدموية.

IMG-20211015-WA0147
جانب من العملية
سعد مكي وكيل وزارة الدقهلية فريق طبي عمليه تركيب فلتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

تنبيه مهم من «الداخلية» لقائدى الدراجات النارية والسيارات

رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

لمدة شهر.. إغلاق منزل البحر الأعظم وتحويلات مرورية

لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

«رجلها فين؟».. فيديو جديد يكشف لغز اختفاء قدم إنجى على

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل ترفض نية أمريكا إعادة فتح قنصليتها فى القدس