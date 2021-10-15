الخطر الكامن.. أسرار الأزمة الاقتصادية العالمية

فى كل مكان يعانى المواطنون، فى الشرق والغرب والشمال والجنوب، دول العالم النامى والمتقدم، من مجموعة من المصاعب تحولت إلى عناوين فى الصحف وبرامج الأحزاب وبرامج المرشحين فى الانتخابات. هذه العناوين هى التلوث المناخى، ضعف الخدمات الصحية، الاعتداء على حقوق الفئات الضعيفة...إلخ، وهى كلها عناوين تمثل الوضع العالمى فى الاقتصاد والسياسة، الذى تجلى فى أزمة الديون العالمية بوجه عام، وفى القطبين الاقتصاديين الأمريكى والصينى بوجه خاص، فضلًا عن أزمتى التضخم والطاقة، هذا كله جعل العالم، الآن، يترقب الأزمات المتسارعة فى النظام الرأسمالى العالمى، فى هذا المقال أحاول إلقاء نظرة على هذه الوضعية المتحولة، التى تنذر بالتحول إلى وضعية أسوأ يطلق عادة عليها «أزمة فى الرأسمالية العالمية»، فالرأسمالية العالمية، الآن، ليست مستقرة.