الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مليون جرعة جديدة من لقاح «فايزر» خلال أيام

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

 

كشف مصدر فى وزارة الصحة والسكان عن أن الوزارة تستعد لاستقبال الدفعة الثانية من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أنها تزيد على مليون جرعة، وسيتم تسلمها خلال أيام، وذلك فى إطار السعى لتوفير عدد كبير من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس وتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وكشف المصدر عن أن إجمالى الجرعات المُقدمة للمواطنين بلغ ٢٣ مليونًا و٣٧٦ ألفًا و٩٩ جرعة، بواقع ١٥ مليونًا و١٣٢ ألفًا و٦٧٩ جرعة أولى، و٨ ملايين و٢٤٤ ألفًا و٣١١ جرعة ثانية، لافتًا إلى أن إجمالى من تلقوا التطعيم من الجهاز الإدارى للدولة، اعتبارًا من ٢٢ أغسطس الماضى، وصل إلى ما يقرب من ٣.٣ مليون شخص، على ضوء وجود تعليمات صارمة بتطعيم كل العاملين حفاظًا على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس «كورونا» والأعراض المصاحبة له.

من جهته، قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا»، إن اللجنة بصدد الانتهاء من تحديث البروتوكولات العلمية المستخدمة فى علاج الحالات المصابة بالفيروس، للمرة السادسة، بما يتماشى مع وجود متحورات جديدة، ويعالج كل الأعراض المختلفة التى تظهر.

وطالب «حسنى» المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، من أجل تطعيم أكبر عدد من المواطنين، وبالتالى تجنب الإصابة الشديدة والأعراض المصاحبة، التى قد تتسبب فى دخول المصابين إلى المستشفى، مشددًا على أن جميع اللقاحات الموجودة فى مصر آمنة على الصحة، سواء التى تم استيرادها من الخارج، أو التى تُصنع محليًا داخل مصنع شركة الأمصال واللقاحات «فاكسيرا».

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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