«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى استشهاد القديس بولس بطريرك القسطنطينية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، بذكرى استشهاد القديس بولس بطريرك القسطنطينية.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس بولس بطريرك القسطنطينية. كان تلميذا للأب الاسكندروس بطريرك القسطنطينية. وقدم البطريركية بعد نياحته ولما جلس على الكرسي البطريركي طرد تابعي شيعة أريوس من القسطنطينية وأعمالها. ولما توفى قسطنطين الكبير ملك بعده أولاده الثلاثة. فاختص قسطنديوس بالقسطنطينية وقسطنس برومية.

وأضاف: "وقسطنطينوس ببلاد الغال(فرنسا) وبريطانيا. وكان قسطنطنديوس على رأى أريوس. فعز عليه ما فعله الأب بولس بالأريوسيين. وطلب إليه أن يكف عن حرمهم فلم يستمع إليه، فغضب ونفاه من القسطنطينية. وكان قد سبق فنفى القديس أثناسيوس الرسولي من الإسكندرية أيضا. فاجتمع الاثنان برومية وتوصلا إلى المثول أمام الملك قسطنس وأعلماه بأمرهما، فكتب لهما كتابا إلى أخيه يأمره بقبولهما، ويتهدده بأنه إذا لم يقبلهما زال السلام من بينهما وحل مكانه الحرب. وصل القديسان إلى القسطنطينية وقدما الكتاب إلى الملك قسطنديوس فقبل وساطة أخيه وأعادهما إلى كرسيهما".

وتابع : “ولكنه بعدما قتل أخوه قسطنس برومية، عاد فنفى الأب بولس إلى بلاد أرمينية، وبعد أيام قليلة أرسل إلى أحد أتباع أريوس يأمره بأن يلحق به هناك ويقتله. فدخل عليه ليلا وخنقه ونال إكليل الشهادة. وكانت مدة رياسته أربع سنين”.

وتكتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال احتفالاتها اليوم، بذكرى استشهاد القديس بولس بطريرك القسطنطينية، بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله عدة قراءات كنسية مثل:

العشية: مزامير 132 : 9,10,17,18 + متى 4 : 23 - 5 : 16

باكر: مزامير 110 : 4,5,7 + لوقا 6 : 17 - 23

قراءات القداس

البولس: 2 تيموثاوس 3 : 10 - 4 : 22

الكاثوليكون: 1 بطرس 5 : 1 - 14

الإبركسيس: اعمال 20 : 17 - 38

السنكسار: حلول اليوم الخامس من شهر بابه ثاني شهور السنة القبطية بالاضافة الى استشهاد القديس بولس بطريرك القسطنطينية

الإنحيل: مزامير 73 : 23,24,28 + يوحنا 10 : 1 - 16