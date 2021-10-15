الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إعلان الجدول الزمني لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي بـ«المصريين الأحرار»

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

أعلن المستشار محمد عثمان، رئيس لجنة الإنتخابات الداخلية لحزب المصريين الأحرار، الجدول الزمني والإجرائي لانتخابات أمين الحزب والمكتب السياسى.

وجاء ذلك في القرار رقم (٢) بعد الإطلاع على القانون، وعلى لائحة النظام الأساسي للحزب، بناء على دعوة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لانعقاد أول اجتماع للهيئة العليا للحزب والمتضمنة في جدول الأعمال انتخابات الأمين العام لحزب المصريين الأحرار وستة أعضاء من الهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسى.

وجاء نصه القرار كالآتي: 

المادة الأولي تجري إنتخابات الامين العام لحزب المصريين الأحرار وسته اعضاء من لهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسى وفق الجدول الإجرائي والزمني المرفق.

المادة الثانية ينشر هذا القرار بالمقر الرئيسي للحزب وعلى موقع الحزب، وعلي المدير التنفيذي للحزب تنفيذه .

 وحدد الجدول الزمني فتح باب طلبات الترشح على منصب الأمين العام والمكتب السياسي يومان تبدأ اللجنة تلقي الطلبات غدا السبت ١٦ أكتوبر من الثانية عشر ظهرا وحتي الخامسة مساء، ويغلق باب التقديم الأحد وفق المواعيد المقررة. 

كما يعرض الكشف المبدئي للمرشحين الأحد ١٧ أكتوبر، وتحديد يوم الاثنين لتلقي الطعون للنظر والبت فيها، على أن يعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء ١٩ أكتوبر، على أن يكون موعد العملية الإنتخابية الجمعة ٢٢ أكتوبر الجاري.

 

 

المستشار محمد عثمان المصريين الأحرار المكتب السياسي القرار الجدول الزمني الدكتور عصام خليل جدول الأعمال

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وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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