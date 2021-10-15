انخفاض جماعى للإصابات اليومية بكورونا فى عدد من الدول العربية

أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الجمعة، انخفاضًا جماعيًا في الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد، حيث تراجعت الإصابات في الأردن وفلسطين والجزائر والمغرب ولبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقارنة بما تم تسجيله أمس الخميس.

ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة 1021 إصابة جديدة مقارنة بـ 1268 إصابة أمس، ليصبح إجمالي الإصابات 839 ألفًا و544 حالة، فيما تم تسجيل 12 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 10 آلاف و859 حالة، وتماثل 548 حالة للشفاء بإجمالي 813 ألفًا و838 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3 ملايين و812 ألفًا و384 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و402 ألف و596 شخصًا.

أما في فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم، تسجيل 580 إصابة مقابل 738 حالة أمس، مضيفة أنه تم تسجيل 11 وفاة، و1540 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة.. موضحة أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 96%، والإصابات النشطة 3%، والوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 101 إصابة جديدة مقارنة بـ 105 إصابات أمس، فيما تم تسجيل 3 وفيات، وتماثل 75 مريضًا للشفاء.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 205 آلاف و106 حالات، والوفيات إلى 5 آلاف و867 حالة، والشفاء إلى 140 ألفًا و619 حالة.

وامتد الانخفاض في الإصابات اليومية إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل 629 حالة تم تسجيلها أمس، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات إلى 632 ألفًا و781 حالة، فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 8 آلاف و413 حالة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 607 آلاف و119 حالة.

كما تراجعت الإصابات اليومية في المغرب، حيث سجلت وزارة الصحة 437 إصابة جديدة مقابل 506 حالات أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 941 ألفًا و446 حالة، فيما تم تسجيل 13 وفاة بإجمالي 14 ألفًا و533 حالة بنسبة 1.5%، بينما تعافى 572 حالة جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 921 ألفًا و48 حالة بنسبة 97.8%.