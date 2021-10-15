الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

بوريل يعلن استعداده لاستقبال مسئولين إيرانيين فى بروكسل

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

اعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، عن استعداده لاستقبال مسئولين إيرانيين في بروكسل، غير أنه دعا طهران في الوقت نفسه لعدم إضاعة مزيد من الوقت والعودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي.

وصرح بوريل، في مؤتمر صحفي في واشنطن: “أعلم أن الإيرانيين يريدون في شكل ما محادثات مسبقة معي بوصفي منسقًا، ومع بعض الأعضاء الآخرين في مجلس اتفاق 2015 حول النووي الإيراني”، مضيفًا: “أنا مستعد لذلك، لكن الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق”.

من جانبه، جدد المبعوث الأمريكي الخاص لشئون إيران، روبرت مالي، اليوم الجمعة، أمله بالعودة المتبادلة إلى تطبيق الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة عام 2018، معيدة فرض العديد من العقوبات على طهران.


وأعلن أنه يتطلع إلى مناقشة محاولة الولايات المتحدة التفاوض بشأن العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني خلال جولته في منطقة الخليج التي بدأت اليوم الجمعة، على أن تشمل كلًا من الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية.

كما أضاف، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه سيناقش في الجولة التي ستستمر حتى 21 أكتوبر الجاري قضايا إقليمية أخرى إلى جانب الملف النووي.

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