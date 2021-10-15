الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة تهرب 3 شركات من دفع ضرائب 1000 طن سمك

اسماك
اسماك

كشفت الأجهزة الأمنية، عن حيلة عدد من الشركات، للتهرب من دفع القيمة الحقيقة لشحنة أسماك، عن طريق إصدار فواتير وهمية، بقيمة أقل من ثمنها الحقيقي، للتهرب من دفع الضرائب المقررة. 

وردت معلومات، أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى، بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، بقطاع أمن المنافذ، قيام 3 شركات استيراد وتصدير بالتحايل على إجراءات تصدير السلع والمواد الغذائية، من خلال تقديم فواتير بيع وهمية بأسعار تكلفة أقل من المتداولة بالأسواق المحلية، واستخراج شهادات إفراج جمركى لها وتصديرها للدول، بغرض التهرب من سداد الضرائب العامة المقررة عليها، الأمر الذى يشكل ضرراً للمال العام، ويؤثر بالسلب على الإقتصاد القومى للبلاد.

وبتكثيف التحريات، بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن التوصل إلى السجلات الخاصة بحركة صادرات الشركات المشار إليها خلال الفترة من 1/10/2020 حتى 7/9/2021، حيث تبين تصدير تلك الشركات 1039 طن أسماك، وإدراج قيمتها بالفواتيرعلى غيرالحقيقة بمبلغ تجاوز مليون جنيه، بفارق سعر يتجاوز 100 مليون جنيه عن قيمتها الفعلية بالأسواق المحلية.

الأجهزة الأمنية الشركات شحنة أسماك إصدار فواتير وهمية دفع الضرائب

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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