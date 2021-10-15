الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ضمن مبادرة «ثقافتك كتابك».. محافظ السويس يفتتح معرض الكتاب

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

فى إطار التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة برئاسة د. ايناس عبد الدايم، افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس معرض الكتاب الذى تقيمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج علي وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، وذلك من خلال فرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية والثقافية. 

بدأت مراسم الافتتاح بكلمة رئيس الإقليم، كما وجه المحافظ كلمة لشعب السويس بدعوته لزيارة معرض الكتاب، وأن السوايسة لديهم من الثقافة والوعي ويحبون الكتب والقراءة، كما قدم الشكر لوزير الثقافة والفنان هشام عطوه، ومحمد نبيل لدورهم إحياء الثقافة ونشر الوعي التثقيفي بالسويس، ووعد بالمزيد من التعاون المثمر بين المحافظة والوزارة، موضحا أن دور الثقافة والعمل الثقافي في السويس هو دور أساسي وفعال في ضرورة الحراك الثقافي واللحاق بالركب الحضاري.

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صورة من الفعالية

ويضم معرض كتاب السويس العديد من العناوين الجديدة والقديمة للهيئة المصرية العامة للكتاب بلغت حوالي  ٢٠٠ عنوان، وذلك ضمن سياق مبادرة "ثقافتك كتابك" والتي تشتمل على شتى أنواع المعرفة من الكتب منها معارف عامة، فلسفة علم نفس، ديانات، سياسة وقانون، الأدب العالمي المترجم، إلى جانب سلسلة الجوائز التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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صورة من الفعالية

كما ضم المعرض جناح خاص لكتب مهرجان القراءة للجميع مكتبة الأسرة المدعمة والتي طرحت بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى العناوين التي راجت في الفترة الأخيرة وكان لها تواجد كير في قائمة الأعلى مبيعا بمعرض كتاب القاهرة الدولي ومعرض الاسكندرية وغيرها ومنها موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن، ومجموعة وصف مصر للحملة الفرنسية، ويستمر حتي يوم ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١م بقصر ثقافة السويس.

جاء ذلك إلي جانب إفتتاح معرض للفنون التشكيلية، وتقديم عرض فنى لفرقة السويس القومية للآلات الشعبية بقيادة احمد عدوية، التي شدت بأجمل الأغاني السويسية على آلة السمسمية. 

اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس معرض كتاب السويس قصر ثقافة السويس الهيئة المصرية العامة للكتاب

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وائل لطفي

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