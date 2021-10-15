الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري الأمريكي بعد حادثة المدمرة في بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، استدعاء الملحق العسكري الأمريكي بعد حادثة المدمرة في بحر اليابان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت روسيا إن إحدى سفنها الحربية طاردت مدمرة أمريكية حاولت انتهاك المياه الإقليمية الروسية خلال مناورات بحرية بين روسيا والصين في بحر اليابان، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الدولية.

ونقلت وكالة إنترفاكس، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن طاقم السفينة الروسية الأميرال تريبوتس أرسل إشارة تحذير بالراديو للسفينة الأمريكية "يو إس إس تشافي" وأبلغها بأنها دخلت منطقة مغلقة أمام حركة الملاحة بسبب التدريبات بنيران المدفعية.

وقالت الوزارة في وقت سابق إن روسيا والصين أجرتا تدريبات بحرية مشتركة في بحر اليابان وقامتا بإجراء تدريبات على طريقة العمل معاً وتدمير ألغام العدو العائمة بنيران المدفعية.

ووصلت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في فترة ما بعد الحرب الباردة، رغم أن الرئيس فلاديمير بوتين قال هذا الأسبوع إنه أقام علاقة قوية مع نظيره الأمريكي جو بايدن ويرى إمكانية لتحسين العلاقات.