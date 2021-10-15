الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية تستدعي الملحق العسكري الأمريكي بعد حادثة المدمرة في بحر اليابان

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، استدعاء الملحق العسكري الأمريكي بعد حادثة المدمرة في بحر اليابان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت روسيا إن إحدى سفنها الحربية طاردت مدمرة أمريكية حاولت انتهاك المياه الإقليمية الروسية خلال مناورات بحرية بين روسيا والصين في بحر اليابان، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الدولية.
ونقلت وكالة إنترفاكس، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن طاقم السفينة الروسية الأميرال تريبوتس أرسل إشارة تحذير بالراديو للسفينة الأمريكية "يو إس إس تشافي" وأبلغها بأنها دخلت منطقة مغلقة أمام حركة الملاحة بسبب التدريبات بنيران المدفعية.
وقالت الوزارة في وقت سابق إن روسيا والصين أجرتا تدريبات بحرية مشتركة في بحر اليابان وقامتا بإجراء تدريبات على طريقة العمل معاً وتدمير ألغام العدو العائمة بنيران المدفعية.
ووصلت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في فترة ما بعد الحرب الباردة، رغم أن الرئيس فلاديمير بوتين قال هذا الأسبوع إنه أقام علاقة قوية مع نظيره الأمريكي جو بايدن ويرى إمكانية لتحسين العلاقات.

الدفا الروس الملحق العسكري الامري

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

تنبيه مهم من «الداخلية» لقائدى الدراجات النارية والسيارات

رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

لمدة شهر.. إغلاق منزل البحر الأعظم وتحويلات مرورية

لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

«رجلها فين؟».. فيديو جديد يكشف لغز اختفاء قدم إنجى على

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

د.كريمة الحفناوى

سهرة ممتعة مع المسرح الحر «مسرح العرب»

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل ترفض نية أمريكا إعادة فتح قنصليتها فى القدس