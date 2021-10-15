وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول عودة الأنشطة الرياضية بالجامعات

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تقريرًا حول عودة الأنشطة الرياضية والبطولات في الألعاب الفردية والجماعية في الجامعات والمعاهد، خلال الأسبوع الأول للدراسة.

وأشار التقرير الذي قدمه الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد ذكي رئيس جامعة قناة السويس، إلى انطلاق فعاليات بطولة الجامعات الأولي للرماية، التي يُشرف على تنظيمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد المصري للرماية ونادي الدنفاه بالإسماعيلية الذي يستضيف فعاليات البطولة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح التقرير أن البطولة شهدت مُشاركة 53 طالبًا وطالبة يمثلون 13 جامعة، للمنافسة في مسابقات رماية ضغط هواء "بندقية ومسدس".

وحضر حفل افتتاح البطولة كل من الدكتور صبحي حسانين، والدكتور شي محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.