الرئيس السيسى يستمع لشرح حول أعمال المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى (فيديو)

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التواصل مع المهندسين المشرفين على أعمال تنفيذ الطرق والمحاور المرورية الجديدة وتطوير القائمة للاطمئنان على سير الأعمال.

وسأل الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية اليوم، أحد المهندسين عن أعمال تطوير طريق الأوتوستراد، قائلًا: «لسه مخلصش؟»، ليوضح المهندس أنه يجري العمل على التنفيذ بصفة مستمرة.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من أحد المهندسين حول أعمال المحاور المرورية في نطاق القاهرة الكبرى، وقال المهندس إن هناك قرابة 85 كيلومترًا من الطرق والمحاور المرورية تسهل الحركة المرورية بين شمال وشرق وجنوب القاهرة، وحتى القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والطريق الدائري الأوسطي.

وأضاف المهندس، أن تلك المحاور الجديدة قللت زمن الرحلات المرورية، والضغط على المحاور القديمة مثل طريق «القاهرة – السويس»، والطريق الدائري، كما قللت التلوث البيئي، وخففت أعباء المرور على المواطنين.

وتحدث المهندس عن ربط المحاور والطرق المرورية ببعضها البعض؛ فتم ربط محور «شينزو آبي» بمحور نجيب محفوظ عن طريق كوبري سمير غانم، وتم ربط محور جيهان السادات بمحور الميثاق وحتى محور السادات ثم العاصمة الإدارية الجديدة، وتم تحرير الحركة في المحور الأخير عبر تنفيذ 3 أعمال صناعية.

ولفت إلى ربط محور جمال محمد علي في منطقة الزهراء بمحور طه حسين، كما تم ربط محور الجيش بمحور جمال عبدالناصر، وتم ربط محور الشهيد مع محور الجيش، وتم تحرير الحركة في محور الجيش، كما تم ربط محور حسب الله الكفراوي بالطريق الدائري وصولًا للطريق الدائري حتى العاصمة الجديدة.

وتحدث مهندس آخر عن تنفيذ قرابة 35 عملًا صناعيًا في المحاور المرورية لتحرير الحركة فيها بالكامل، سواء كباري مشاه أو أنفاق أو كباري، مشيرًا إلى انتهاء بعض الأعمال وما زال العمل يجري في الأعمال الأخرى.