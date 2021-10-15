ارتفاع قتلى أحداث بيروت لـ7 وخروج أغلب المصابين

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد القتلى بالاشتباكات التي شهدتها منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت أمس إلى 7 أشخاص بعد وفاة جريح متأثرا بإصاباته البالغة.

وأضافت الوزراة في آخر إحصائية لها أن العدد الأكبر من الجرحى خرج من المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، مؤكدة أنه لا يزال أربعة في طور تلقي العلاج ويتوزعون على مستشفيات الساحل والزهراء وأوتيل ديو ووبهمن، موضحة أن حالة الجميع جيدة.

ووقعت أعمال العنف أمس بمنطقة الطيونة جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل "مجمع المحاكم الرئيسي" للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار من عمله بالقضية.

وتدخل الجيش اللبناني لمنع تفاقم أعمال العنف التي خلفت قرابة 40 ضحية ما بين قتيل ومصاب فضلا عن خسائر مادية فادحة.