الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» بأسيوط يساهم في تركيب أطراف صناعية ضمن «وطن بلا إعاقة»

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

ساهم حزب حماة الوطن، بمحافظة أسيوط في تركيب أطراف صناعية لعدد من الحالات الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة “أيدينا مع بعض"، بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، في إطار خطة الحزب لتنمية المجتمع ودعم المستحقين واستكمالا لمبادرة "وطن بلا إعاقة" ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة".

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حزب حماة الوطن 

جاء ذلك بحضور اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، و الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، والدكتورة إيمان الشامي، أمين التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد جمال، أمين مساعد أمانة الصحة، ونجوى معبدي، أمين تضامن محافظة أسيوط.

وحرصا اللواء طارق نصير والدكتور أحمد العطيفي على مقابلة أبناء محافظة أسيوط بمقر الحزب وتفقد أحوالهم وسؤالهم عن مدى رضاهم عن الأطراف بعد استلامها وتركيبها، حيث أكد المستفيدون مدى سهولة التعامل بها في المهام اليومية. 

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حزب حماة الوطن 

وتأتي الفاعلية استكمالا لمجهودات أمانة التضامن بحزب حماة الوطن لتوفير أطراف صناعية لمستحقيها بقيادة الدكتورة إيمان الشامي، وأعضاء الأمانة الدكتورة ناريمان الرفاعي، وكريم العجيل وفريدة ومي ومحمود السقا وعمرو أمين، ومنال شنودة. 

حماة الوطن اسيوط الفريق جلال الهريدي أطراف صناعية وطن بلا إعاقة حياة كريمه اللواء طارق نصير

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