معرض «جيم أوفر» فى برلين يجمع الفن الحضرى بالواقع الافتراضى

تستضيف برلين معرضًا للفنّ الحضري والافتراضي يدعو الزائر إلى الاستحواذ على الأعمال الفنية بفضل تقنية الواقع المعزز، فتقفز فجأة أمام الزوار رسومات "هالك" أو لوحات تغير ألوانها.

ويتيح معرض "جيم أوفر" "انتهت اللعبة" الذي يستمر حتى نهاية العام الاستحواذ على أعمال فنية لنحو 80 فنانًا من مجموعة "ذي ديكسونز" من خلال تطبيق خاص.

بالإضافة لارتباط اسم المعرض بعالم ألعاب الفيديو، يشير عنوان "جيم أوفر" إلى مبنى مساحته 2000 متر مربّع كان كازينو سابقًا.

وفي هذا المكان البسيط، تبرز الرسومات بألوان متوهجة أكثر من غيرها بغية تشكيك الناظر إليها في العلاقة بالواقع.

إلا أن المعرض ليس مجرّد عرض للفن الحضري بل أيضًا فرصة للزوار لاكتشاف قطع فنية تناظرية بطريقة جديدة عبر تطبيق مصمّم خصيصًا لهذا المعرض.

للقيام بذلك، يكفي مثلًا تصويب الكاميرا نحو شخصيات الشرائط المصورة بالأسود والأبيض التي تزيّن إحدى صالات المعرض لاكتشافها بثلاثة أبعاد.

تظهر حينها الأعمال الفنية بألوان وأشكال جديدة وقد تصبح متحركة حتى.

وأصبحت برلين بعد سقوط الجدار عام 1989 إحدى عواصم الفنّ الحضري والجرافيتي المندثر في كلّ أحياء المدينة.

ويسير التاريخ والجرافيتي جنبًا إلى جنب على الجدران في جميع أنحاء معرض الجانب الشرقي وهو متحف في الهواء الطلق في مدينة برلين، حيث رسم فنانون من جميع أنحاء العالم عدة جوانب من الجدار القديم بعد إعادة توحيد البلاد.

وتُكرّس بعض الأماكن في برلين مثل موقع قديم مهجور كانت تستخدمه أجهزة الاستخبارات المضادة التابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية، لهذه الثقافة.