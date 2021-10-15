ماذا ينتظر محمد صلاح قبل مواجهة واتفورد بالدورى الإنجليزى؟

يستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، لمواجهة فريق واتفورد غدًا ضمن لقاءات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم، ساعيًا لتحقيق الانتصار من أجل القفز على صدارة ترتيب الدوري، كما يرغب في مواصلة سلسلة اللا هزيمة التي حققها في 17 مباراة سابقة، بينما يحاول فريق واتفورد، في أول مباريات المدرب الجديد، كلاوديو رانييري، تحقيق المفاجأة وإيقاف انتصارات الريدز من أجل البدء في تصحيح موقفه بجدول ترتيب البطولة.

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