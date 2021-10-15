مقتل عشرات الحوثيين فى عمليات للجيش اليمنى جنوب مأرب والجوف

قُتل العشرات من ميليشيا الحوثي في كمين محكم لمجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي نفذته قوات الجيش اليمني جنوب محافظة مأرب، كما قتل وأصيب العشرات من الحوثيين بنيران قوات الجيش شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.



وقالت الفضائية اليمنية، إن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل جنوب محافظة مأرب إلا أن قوات الجيش قابلتها وهاجمت عناصرها.



وأضافت أن قوات الجيش رصدت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه أحد المواقع العسكرية بجبهة قناو، لتقع تلك العناصر في كمين محكم لأبطال الجيش والمقاومة.