الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل عشرات الحوثيين فى عمليات للجيش اليمنى جنوب مأرب والجوف

الحوثيين
الحوثيين

قُتل العشرات من ميليشيا الحوثي في كمين محكم لمجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي نفذته قوات الجيش اليمني جنوب محافظة مأرب، كما قتل وأصيب العشرات من الحوثيين بنيران قوات الجيش شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
 

وقالت الفضائية اليمنية، إن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل جنوب محافظة مأرب إلا أن قوات الجيش قابلتها وهاجمت عناصرها.
 

وأضافت أن قوات الجيش رصدت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه أحد المواقع العسكرية بجبهة قناو، لتقع تلك العناصر في كمين محكم لأبطال الجيش والمقاومة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

لمدة شهر.. إغلاق منزل البحر الأعظم وتحويلات مرورية

لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

«رجلها فين؟».. فيديو جديد يكشف لغز اختفاء قدم إنجى على

ماذا ينتظر محمد صلاح قبل مواجهة واتفورد بالدورى الإنجليزى؟

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

د.كريمة الحفناوى

سهرة ممتعة مع المسرح الحر «مسرح العرب»

محمد عبدالعزيز

‏ صدق عصفور.. إنه زمن الرواية

مؤمن المحمدي

جيمس ميرفى

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل ترفض نية أمريكا إعادة فتح قنصليتها فى القدس

الخارجية الفلسطينية: المناورات العسكرية للاحتلال في جنين تصعيد خطير