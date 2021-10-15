أمانة العمال المركزية بـ«حماة وطن» تناقش المشاكل النقابية بالجيزة

اجتمعت أمانة العمال المركزية بحزب حماة الوطن مع أمانة العمال في الجيزة، بحضور أمين الحزب بالمحافظة النائب الدكتور نافع عبدالهادي، وعدد كبير من أعضاء الأمانات النوعية بالمحافظة، وأيمن مسعد أمين العمال بالمحافظة، وأمناء العمال بالأقسام والمراكز بالجيزة، بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب.

يأتي ذلك تنفيذًا لسياسات الحزب بضرورة التفاعل بين أمانات العمال بالمحافظات والأمانة المركزية للعمال بضرورة حشد الطاقات المنتجة في قطاعات الدولة المختلفة؛ لتحقيق وتنفيذ خطط التنمية في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

وشهد الاجتماع محاضرة عن التنظيم العمالي ودور أمانة العمال في المرحلة المقبلة، والاستعدادات للانتخابات العمالية القادمة.

وطرح الحضور بعض المشكلات التى تواجههم كأعضاء في التنظيم النقابي كل بشركاتهم، وهو ما نوقش مع الوصول لحلول لبعض من هذه المشكلات، مؤكدين ضرورة الاصطفاف حول القيادة والعمل بالتوجيهات الصادرة من قيادات الحزب.

وقدم النائب الدكتور نافع عبد الهادي، الشكر للواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، على اهتمامه بكل ما يهم أعضاء الحزب.

وأشاد محسن عليوة، أمين العمال بالحزب، بالدعم المستمر من قيادات الحزب لأمانة العمال، مؤكدًا أن قيادات الحزب تشدد على ضرورة حث العمال في المواقع المختلفة بالعمل على زيادة الإنتاج والحد من المشاكل من أجل رفعة الوطن الغالي.