رومانيا تطلب مساعدة طارئة من الاتحاد الأوروبى لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة في رومانيا، اليوم الجمعة أن رومانيا فعلت آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي التي تقدم المساعدة إلى الدول الأعضاء في حالات الطوارئ، مُضيفة أنها طلبت من التكتل الأوروبي جرعات من عقاقير الأجسام المضادة أحادية النسل تكفي لعلاج 40 ألف مريض بفيروس "كورونا".

وذكر وزير الصحة الروماني أتيلا تشيكي أن الطلب جاء في إطار مكالمة هاتفية بينه وبين المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الأغذية ستيلا كيرياكيدس أمس الخميس، مؤكدًا أن هناك دولًا أوروبية شرعت بالفعل في تقديم المساعدات إلى بلاده، بحسب ما أوردته صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل.

بدوره، أكد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب رومانيا، مُضيفًا أن رومانيا كانت عضوًا نشطًا للغاية في عائلة الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي لمساعدة البلدان الأخرى طوال فترة الوباء، وتثبت عمليات التسليم الأخيرة إلى رومانيا أن تضامن الاتحاد الأوروبي يعمل في كلا الاتجاهين.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها سلمت حتى الآن 5200 قارورة من عقاقير الأجسام المضادة إلى رومانيا مُرسلة من إيطاليا، و50 أنبوبة للأكسجين من بولندا، كما سترسل الدنمارك 15 مروحة تهوية وثمانية مكثفات أكسجين.

وتعتبر رومانيا هي ثاني أقل دولة تطعيمًا في الاتحاد الأوروبي، حيث تلقى 33% فقط من سكانها جرعة واحدة فقط من اللقاح، كما أنها تشهد الآن أسوأ موجة من الإصابات بفيروس "كورونا" منذ بدء تفشي الوباء، مع أكثر من 700 حالة جديدة يوميًا لكل مليون شخص.

يُشار إلى أن الأجسام المضادة أحادية النسل تلتصق بالنتوءات الشوكية على سطح الفيروس وتمنعه من دخول الخلايا، وقد ثُبت أنها تقلل معدل الوفيات بـ"كورونا" عند إعطائها للمرضى في الوقت المناسب.