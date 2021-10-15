«الداخلية» تكشف أكبر مخطط لمحاولة إعادة تدوير مخدرى الحشيش والهيروين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى كشف أكبر مخطط لتشكيل عصابى لمحاولة إعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين متخذين من مزرعة بمنية السادات بمحافظة المنوفية وكرا لنشاطهم الإجرامى.

وكشفت التحريات عن أن زعيم التشكيل العصابى هارب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن المؤبد ٢٥ سنة فى القضية رقم ٥٢٧٧٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات مخدرات مدينة نصر.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط التشكيل العصابى الذى اتخذ من محافظتى القاهرة والمنوفية أوكارا لترويج سمومهم؛ حيث ضم ٣ متهمين، هم "حميدان ع ا" و"حازم ي ع" و"أحمد ي ع"، و تخصص التشكيل فى خلط وتدوير مخدرات الهيروين والحشيش والآيس.

وداهمت قوات الشرطة التي تشكلت من قطاع الأمن الوطنى والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن المركزى ومديريتى أمن القاهرة والمنوفية، مزرعة يملكها زعم التنظيم بالسادات التابعة لمحافظة المنوفية وتم ضبط المواد المخدرة كما تم ضبط عناصر التشكيل العصابى بمحافظة القاهرة، وقدرت قيمة المضبوطات من المخدرات بنحو 40 مليون جنيه.