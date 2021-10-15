مايا مرسي تهنئ أماني عصفور لانتخابها رئيسة لشبكة تنمية المرأة والاتصال بأفريقيا

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة ودوام التوفيق، إلى الدكتورة أماني عصفور بمناسبة انتخابها رئيسة لشبكة تنمية المرأة والاتصال في أفريقيا بعضوية ٥٠ دولة إفريقية والتى أقيمت فى العاصمة الكينية نيروبي .



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بانتخاب الدكتورة أماني عصفور رئيسة لشبكة تنمية المرأة والاتصال في أفريقيا، قائلة إن انتخابها يدل على النجاحات الكبيرة التي حققتها في جميع المجالات التنموية والخاصة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.

يذكر أن الدكتورة أماني عصفور تخرجت من كلية الطب جامعة القاهرة وحصلت على درجة الماجستير والدكتوراة في مجال طب الأطفال.

كما تقلدت العديد من المناصب كان من أهمها رئيسة الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال ورئيسة رابطة سيدات الأعمال المصرية ورئيسة التحالف الأفريقي لتمكين المرأة ، ورئيسة مجلس إدارة إتحاد جمعيات سيدات الأعمال التابع للكوميسا ونائب رئيس مجلس قطاع الأعمال التابع للكوميسا رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لإتحاد الإفريقي ورئيسة مؤتمر البحر الأبيض المتوسط لسيدات الأعمال والمهنيات.