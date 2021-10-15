الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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انتهاء مسابقة «سينماتك» المقامة على هامش مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

شهد، اليوم الجمعة، جسر الجونة السينمائي مسابقة سينماتك المقامة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في مقر الجامعة الألمانية بالجونة، وتهدف المسابقة إلى اكتشاف شركات ريادة الأعمال التي تملك حلول تكنولوجية لتسهيل عملية صناعة السينما وتطويرها.
وتقوم المسابقة تحت إطار "مسار السينماتك"، ويعد أول مسار في العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.
وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة أمينة خليل، والفنانة والمنتجة صبا مبارك، والمنتجة شاهيناز العقاد، والمخرج رامي رزق الله، بالإضافة إلى المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة جيميناي أفريقيا، والمؤسس لمسار سينماتك في مصر والعالم.
وشارك في المسابقة 13 شركة ناشئة محلية وإقليمية، وحظيت كل شركة ناشئة على فترة زمنية تكونت من 3 دقائق لعرض أفكار مشاريعهم المختلفة والإجابة على أسئلة اللجنة، وقيمت اللجنة المشاريع بعض عرض كل فكرة من خلال أبليكشن للحفاظ على خصوصية التصويت، وتم تحديد الفائزين بناءً على أعلى تقييم حصلوا عليه من اللجنة.
الجائزة التي حصل عليها الفائزون هي منحة أونلاين في ريادة الأعمال من جامعة أجورا للبيزنس، حيث حصل الفائز بالمركز الثالت على منحة 30% والفائز بالمركز الثاني على 50% والمركز الأول على منحة كاملة.

مسابقة سينماتك الجونة السينمائي الجونة مهرجان الجونة السينمائي

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