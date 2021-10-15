الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

7 علامات تساعدك في كشف الكذب.. تعرف عليها

كشف الكذب
كشف الكذب

وفقًا لآخر الأبحاث لا يستطيع ما يقرب من 60٪ من البالغين إجراء محادثة لمدة 10 دقائق دون الكذب مرة واحدة على الأقل، في الوقت نفسه لا أحد يريد أن يُغش، في هذه الحالة، درس العلماء بعض الأشياء لاكتشاف الكاذب.

ووفقًا لموقع "برايت سايد" وتطبيقًا لبعض الأبحاث وجدنا بعض الحيل التى من خلالها يتم معرفة الشخص الكاذب.

  1. يستخدمون الكثير من الإيماءات بأيديهم

يقول أحد الخبراء: "يقوم العقل بأشياء كثيرة جدًا، بما في ذلك تأليف قصة  ومعرفة ما إذا كان يتم تصديقهم، يمكنك أيضًا ملاحظة أن الإيماءات تحدث بعد عبارة مقارنة بالإيماءات العادية ، والتي قد تحدث قبل الخطاب مباشرة.

اكتشفت دراسة أن الكاذبين هم أكثر عرضة للإيماء بكلتا يديه. 

2- لا يقولون ما يكفي أو يقولون الكثير

توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أنه إذا طرحت سؤالاً ، فإن الكاذبين سيقدمون تفاصيل أقل من أولئك الذين يقولون الحقيقة، هناك غياب للكلمات الوصفية في محادثة مع أشخاص غير أمناء.

يحاول رواة الحقيقة التمسك بنفس القصة في كل مرة، في حين أن الكاذبين غالبًا ما يصنعون قصة مختلفة دون إضافة تفاصيل.

على الجانب الآخر، تقرر أن يحاول الكذابون توسيع الحقيقة بعدد من الكلمات. يمكن أن يكون حديثهم محمومًا ولكن بدون معلومات مهمة.

3-إنهم يميلون إلى الإشارة كثيرًا

"عندما يصبح الكذاب عدائيًا أو دفاعيًا، فإنهم يحاولون قلب الطاولة عليك،  يحاولون جعلك مخطئًا والتركيز على عدم ثقتك، يمكن أن يهددك الكذابون بعدم تصديقهم.

4- يميلون إلى خلط أقدامهم

يمكن أن يكون تحريك القدمين أيضًا علامة على الكذب، تحدث تقلبات في الجهاز العصبي اللاإرادي أثناء الخداع، الناس فقط يتوترون.

5- يميلون إلى إظهار التأخير

يقول أحد الخبراء: "إذا انتظر شخص ما أكثر من 5 ثوانٍ للإجابة على سؤال ، فهذه علامة جيدة على الخداع"، يميل الكذابون أيضًا إلى قمع عواطفهم، يرجى الانتباه إلى ما إذا كان الكلام البطيء ناتجًا عن شعور الشخص بالتعب أو أنه مجرد طريقته الطبيعية البطيئة في الكلام، في أي من هاتين الحالتين ، لا تعتمد على التأخير لاكتشاف الكاذب.

6-يستخدمون أساليب التحويل

يتضمن أسلوب التحويل ما يلي:

القفز في منتصف الجملة إلى موضوع آخر

استخدام جمل لا معنى لها لإرباكك

الإجابة بسؤال آخر: لماذا أفعل ذلك؟ أنا شخص نزيه."

7-يميلون إلى التحرك أكثر مع الجانب الأيسر من شفاههم

انتبه للشفاه أثناء حديثك مع شخص ما، يمكن أن يكون الجانب الأيسر من ابتسامة الكاذب أكثر قابلية للحركة من الجانب الأيمن ، وهو ما يذكرنا بالسخرية.

بعض الحيل التى من خلالها يتم معرفة الشخص الكاذب يميلون إلى الإشارة كثير ا الكاذبين كيفية اكتشاف الكاذب لاكتشاف كيفية اكتشاف الكاذب الأشياء لاكتشاف كيفية اكتشاف الكاذب

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