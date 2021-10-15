الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تكلف لجنة من الحى لمعاينة العقار المنهار بباب الشعرية

عقار
عقار

كلفت النيابة العامة بجنوب القاهرة، لجنة من حى باب الشعرية، بفحص عقار انهار بحى بدائرة القسم غرب القاهرة، أمام مدرسة خليل أغا وإعداد تقرير وافى وتحديد أسباب الانهيار.

واستدعت النيابة شهود العيان والسكان لسؤالهم حول الواقعة لجمع معلومات وبيانات حول أسباب الانهيار.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن العقار آيل للسقوط ومن المساكن القديمة بالمنطقة وصادر له قرار إزالة، وتقوم لوادر المحافظة بعمليات رفع لركام العقار، وتم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار لحين إجراء معاينة رجال المحافظة، فيما لم ينتج عنه وقوع أى إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إنقاذ سكان عقار باب الشعرية المنهار صباح اليوم، وذلك بعد تلقيهم استغاثة من سكان العقار، حيث استخدمت قوات الحماية المدنية السلم الهيدروليك لإنقاذ السكان وانهار صباح اليوم، عقار مكون من 6 طوابق، بحى باب الشعرية غرب القاهرة، أمام مدرسة خليل أغا، دون وقوع وفيات، وتتواجد الآن قوات الحماية المدنية والشرطة وقيادة المحافظة لمتابعة الموقف.

وأبلغ السكان النجدة قبل سقوط العقار، بعدما سقطت أجزاء من السلم، على الفور تحركت قوات الحماية المدنية وانتقذت السكان من شرفات المنزل باستخدام معدات الحماية المدنية.

النيابة العامة حى باب الشعرية مدرسة خليل أغا

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وائل لطفي

كعب أخيل

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