الصليب الأحمر: نعمل على توزيع متساوٍ للقاحات فى دول «الآسيان»

صرح رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في روسيا وبيلاروسيا ومولدوفا، اختيار أصلانوف، بأن الصليب الأحمر يعمل على التوزيع المتساوي للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وقال أصلانوف، في مؤتمر بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لشراكة الحوار بين روسيا والآسيان، والذكرى الثلاثين لعلاقاتهما الثنائية: "نحن نطمح أن تغطي اللقاحات جميع الفئات السكانية في الآسيان".

وأشار إلى أن الصليب الأحمر، مهتم أيضًا بعمل قمم الآسيان، مضيفًا: "نريد الاستماع إلى القرارات المتخذة هناك، وأن نكون مستعدين للتعامل مع القرارات السياسية".

إرشادات "الصحة العالمية"

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قِبَل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.