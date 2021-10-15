داليا البحيري: الدورة الجديدة من مهرجان الجونة مميزة.. و«السقا» يستحق التكريم

أعربت الفنانة داليا البحيري عن سعادتها الشديدة لحضورها الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي المقرر استمراره من يوم 14 أكتوبر وحتى يوم 22 من الشهر نفسه.

وقالت “البحيري” لـ “الدستور” إنها ترى أن الموسم الجديد من الجونة متميز ومتطور من بدايته، خاصة حادث الحريق الذي نشب بالمسرح الرئيسي قبل يوم واحد من انطلاق حفل الافتتاح، والذي أكد ودل على وعي المقيمين على المهرجان، بالإضافة إلى الأفلام المشاركة بالعمل حيث تتميز هذا العام بعددها الأكثر من الدورات السابقة، خاصة الأفلام المصرية حيث يشارك بالدورة الجديدة 7 أفلام مصرية، مشيرة إلى أنها متحمسة لمشاهدة معظم الأفلام وتحديدًا المصرية.

وأشارت داليا البحيري إلى أنها سعيدة بتكريم أحمد السقا بجائزة الإبداع لهذه الدورة من المهرجان، مؤكدة أنه نجم يستحق التكريم، ووجهت له التهنئة وتمنت له مزيد من التفوق والنجاح.

من جهة أخرى، عقد مهرجان الجونة السينمائي مؤتمرًا صحفيًا للنجم أحمد السقا، وذلك بمناسبة تكريمه بالدورة الخامسة من عمر المهرجان، بعدما تسلم تكريمه في حفل الافتتاح الذي منح خلاله جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

قدم المؤتمر انتشال التميمي مدير المهرجان، ووجه السقا الشكر للحضور في بداية كلمته وقال إنه فخور بالتواجد أمام جميع وسائل الإعلام المصري والعربي والأجنبي. وردا على سؤال حول وصفه السينما بعد 67 وقبل فيلم "إسماعيلية رايح جاي" لم تكن على المستوى فى كلمته بحفل الافتتاح، واتهامه بالانتقاص من هذه الفترة السينمائية، قال السقا موضحًا ما فهمه البعض من حديثه بشكل خاطئ: "لم ألغِ تاريخ السينما السابق، وإنما كنت بتكلم على التقنيات ودور العرض، وأعوذ بالله لا يمكن أن أنتقص من أفلام عظيمة اتعملت، أنا قلت إن الأفلام قبل إسماعيلية رايح جاى لم تأخذ حقها من الإمكانيات والتطوير، فكانت القدرات أعلى من الفنانين ولكن بدون إمكانيات، ولو حد فهم كلامى غلط فأنا أعتذر".