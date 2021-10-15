الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي

الأقصى
الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيانٍ لها، إن ما يقدر بنحو 45 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المُشددة، التي فرضتها سلطات الاحتلال.

وفي سياقٍ متصل، ذكرت مصادر فلسطينية، أن شرطة الاحتلال أوقفت 3 أشخاص في باحات المسجد واطلعت على هوياتهم قبل أن تعتقلهم، وجميعهم من محافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

تحذير فلسطيني

وحذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة، من خطط الاستيطان الإسرائيلي في محيط مدينة القدس، معتبرة إياها بمثابة تحدٍ للقانون الدولي والشرعية الدولية وللإدارة الأمريكية.

وأعربت الرئاسة في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن إدانتها ورفضها وتحذيرها للخطط الاستيطانية "التي تقوم إسرائيل بالإعداد لتنفيذها في محيط مدينة القدس المحتلة وعطروت وبسغات زئيف". 

وقالت الرئاسة، إن تلك الخطط "تتضمن بناء واسع لليهود، وتمس الخطوط الحمراء المتعلقة بمكانة مدينة القدس، وتؤدي إلى فصلها عن محيطها الفلسطيني". 

وأضافت أن "مثل هذه المشاريع هي تحدٍ للقانون الدولي والشرعية الدولية، والاتفاقات الموقَّعة، وللالتزامات الأمريكية التي عبرت عنها الإدارة الأمريكية مرارًا وتكرارًا، التي أكدت فيها أنها تعتبر التوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية عملاً غير مقبول". 

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية تحديدًا "بالحفاظ على مواقفها وتنفيذ ما أعلنه الرئيس جو بايدن، خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس، في مايو الماضي، والذي أكد فيه رفض الإجراءات الأحادية الجانب والنشاط الاستيطاني الإسرائيلي".

وأكدت أن استمرار التوجه الإسرائيلي بإقامة المستوطنات الثلاث الجديدة "سيدفع بالأمور إلى نقطة اللاعودة"، محذرة إسرائيل والمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية من خطورة هذه الأعمال "التي تدفع المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والانفجار". 

الاحتلال الأقصي الفلسطينيين صلاة الجمعة القدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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