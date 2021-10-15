محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة يشهدا مشروع «سفينة النيل للشباب العربي»

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحفل الذي أقامه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لافتتاح مشروع "سفينة النيل للشباب العربي" والذي تقيمه وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 26 أكتوبر بمشاركة 120 شابًا وفتاة من الشباب العربي وذلك تشجيعًا للسياحة الداخلية وإتاحة الفرصة للشباب العربى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بجمهورية مصر العربية وتقوية الروابط بين الشباب العربي.

مشروع سفينة النيل للشباب العربي

ويشارك فى الرحلة شباب من 15 دولة عربية من بينها السعودية والإمارات وتونس وفلسطين والسودان وقطر والصومال، ومن المقرر أن ترسو الرحلة بكل محافظات الجنوب حتى أسوان مرورًا ببني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.

مشروع سفينة النيل للشباب العربي

مشروع سفينة النيل للشباب العربي

مشروع سفينة النيل للشباب العربي

مشروع سفينة النيل للشباب العربي

مشروع سفينة النيل للشباب العربي

مشروع سفينة النيل للشباب العربي

مشروع سفينة النيل للشباب العربي

مشروع سفينة النيل للشباب العربي