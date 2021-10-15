خالد جلال ناعيًا الدكتور فوزي فهمي: فقدنا أبا مخلصا لا مثيل له

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والذى لبى نداء ربه اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 83 عاما .

وقال جلال، إننا لم نخسر فقط الأستاذ والمعلم الذي علمنا كل شيء، بل خسرنا الأب المحب المخلص الذي لامثيل له، وفقد الإبداع المصري والعربي، والعمل الأكاديمي، رجل دولة من طراز رفيع، تعددت مواهبه، وتنوعت مناصبه، وتبعه جيل من التلاميذ والأبناء الذين يدينون لعلمه وخلقه بالكثير .

التحق الدكتور فوزي فهمي، بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما، وحصل على درجة الدكتوراه فى علوم المسرح سنة 1975، وقد شغل منصب عميد المعهد العالي للنقد الفني، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، ووكيلا لوزارة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس أكاديمية الفنون، ورئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وهو عضو "المجلس الأعلى للثقافة" منذ 2014، إضافة إلى عضويته لمجلس الشورى .

أشرف على تنفيذ العديد من المشاريع الثقافية التي كان لها أثرا كبيرا فى وعي وثقافة المصريين، أهمها ترجمة ١٠٠ كتاب للطفل، وإنشاء الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، و غيرها من المشاريع الهامة، من أهم مؤلفاته مسرحية عودة الغائب سنة 1977، مسرحية الفارس والأميرة سنة 1979، مسرحية لعبة السلطان سنة 1986 .

يذكر أن فوزي فهمي رحل عن عمر ناهز الثالثة والثمانين، صباح اليوم الجمعة، حيث ولد فوزى فهمى أحمد فى يوم 21 أغسطس 1938 فى القاهرة، وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة المعهد العلمى الابتدائى، وتعليمه الثانوي بمدرسة علي باشا مبارك، وحصل منها على شهادة البكالورياومن ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية .

من أهم مؤلفاته في المسرح «عودة الغائب» سنة 1977-مسرحية «الفارس الاميرة»كتبها سنة 1979-مسرحية «لعبة السلطان» كتبها سنة 1986.