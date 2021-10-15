تراجع الين اليابانى إلى أدنى مستوياته فى 3 سنوات

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات اليوم الجمعة، واتجه صوب تسجيل

أسوأ أسبوع له منذ مارس 2020، في حين يتجه الدولار نحو أول انخفاض أسبوعي مقابل عملات رئيسية منذ بداية الشهر الماضي مع انتعاش الشهية للمخاطرة عالميًا.

وفي سوق العملات الرقمية تجاوز سعر بتكوين 60 ألف دولار لأول مرة منذ ستة أشهر، في مستوى لا يبتعد كثيرا عن ارتفاعها القياسي بدعم من الرهان على أن الجهات التنظيمية الأمريكية ستوافق على تأسيس صندوق لتداول العقود الآجلة للعملة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 93.9 ونزل خلال الأسبوع 0.2 بالمئة في ما سيكون أول خسارة أسبوعية له في ستة أسابيع.

وكان الين الياباني الخاسر الأكبر بين العملات إذ انخفض إلى 114.4 مقابل الدولار، في أسوأ أداء له منذ أكتوبر 2018.

والين من عملات الملاذ الآمن وتضرر بفعل تعافي المعنويات بما في ذلك في آسيا.



وصعد الدولار في أحدث تداول له 0.5 بالمئة إلى 114.31 ين ليسجل ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.9 بالمئة في ما قد يعد أسوأ أسبوع للين منذ مارس 2020.



وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1611 دولار بعدما لامس 1.1624 دولار أمس الخميس لأول مرة منذ الرابع من سبتمبر.



وزاد الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.3741 دولار بعدما قفز إلى أعلى مستوى منذ 24 سبتمبر عند 1.3734 مساء.



كما صعد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.2 بالمئة إلى 0.7428 دولار قبل أن تتبدد المكاسب.



وقفز الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.7065 دولار مواصلا موجة صعود بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة أمس الخميس.

