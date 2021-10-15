الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يعيد طفلاً ضل الطريق بمنشأة ناصر

طفل
طفل

أعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، طفلا لوالده بعدما ضل الطريق  أثناء توجهه إلي والده بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، حيث تم التواصل مع والد الطفل والذي أبدي رغبته في استلام الطفل مع التعهد برعايته.

كان قد تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة بموقف النقل العام بالمنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة، بالعثور على طفل تائه "دون أهليته" بداخل الموقف، وبمناقشته تبين أنه مقيم بمحافظة بنى سويف رفقة "والدته"، وأضاف بترك المنزل وحضر للتوجه لوالده مقيم منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

على الفور تم إتخاء الإجراءات اللازمة لرعاية الطفل والتواصل مع والده حيث حضر وأبدى رغبته فى إستلام نجله عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

ومن جانبه تقدم المذكور بالشكر لرجال الشرطة وإمتنانه للجهد المبذول فى رعاية نجله.

أمن الجيزة طفل ضل الطريق منشأة ناصر الخدمات الأمنية التعهد برعايته

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