الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بالكاتدرائية.. إقامة صلوات تجنيز الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات في الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم الجمعة، صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى، الذي رقد في الرب مساء أول أمس، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر بلغ ٦٣ سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة ٣٨ سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لايبارشية المحلة الكبرى.

وشهدت الكنيسة الكبرى في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صلوات التجنيز وشارك فيها ٣٩ من أعضاء المجمع المقدس، ومجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى، وجموع كبيرة من شعب الإيبارشية ذاتها، إلى جانب محبي الأب الأسقف الوديع الراحل، وسط إجراءات احترازية دقيقة.

وأقيمت صلوات القداس الإلهي بحضور جثمان الأسقف الجليل المتنيح، بالكاتدرائية ذاتها وذلك قبل بدء صلوات التجنيز، وتولى خدمة القداس نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص،  وشاركه أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، وشاركهم بعض من الآباء الكهنة.

وألقى نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس كلمة شكر فيها كافة المشاركين في الصلوات، مقدًما شكرًا خاصًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الذي أوفد الأستاذ الدكتور محمد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر لحضور الصلاة، كما شكر نيافته قيادات محافظة الغربية على تقديمهم واجب العزاء.

واختتمت الصلوات بكلمة مؤثرة لقداسة البابا رثى فيها الأب الأسقف المتنيح واصفًا إياه بأنه كان خامًا أمينًا وراهبًا تقيًّا وأسقفًا جليلًا، مشيرًا إلى أنه عاش في رهبنته وأسقفيته بالمحبة والاتضاع اللذين اتسمت بهما تعاملاته، وكانت كلماته بسيطة ولكنها عميقة تؤثر في سامعيه، واستهل قداسته الكلمة بآيتين، هما "طُوبَى لِلَّذِي تَخْتَارُهُ وَتُقَرِّبُهُ لِيَسْكُنَ فِي دِيَارِكَ" (مز ٦٥ : ٤) و "مَا هِيَ حَيَاتُكُمْ؟ إِنَّهَا بُخَارٌ، يَظْهَرُ قَلِيلاً ثُمَّ يَضْمَحِلُّ" (يع ٤ : ١٤).

الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى الأنبا كاراس جنازة الانبا كاراس

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

لمدة شهر.. إغلاق منزل البحر الأعظم وتحويلات مرورية

لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

الآن قائمة إجازات شهر نوفمبر 2021 بالتفصيل.. مفاجآت تنتظر الموظفين

تفاصيل حفل زفاف الفارس المصري نائل نصار على ابنة بيل جيتس غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

د.كريمة الحفناوى

سهرة ممتعة مع المسرح الحر «مسرح العرب»

محمد عبدالعزيز

‏ صدق عصفور.. إنه زمن الرواية

مؤمن المحمدي

جيمس ميرفى

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل ترفض نية أمريكا إعادة فتح قنصليتها فى القدس

الخارجية الفلسطينية: المناورات العسكرية للاحتلال في جنين تصعيد خطير