الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمشاركة 60 لاعبا.. انطلاق أول بطولة رماية للجامعات في الإسماعيلية

بطولة الجامعات الأولي
بطولة الجامعات الأولي

انطلقت اليوم، الجمعة، بطولة الجامعات الأولى للرماية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد المصري للرمايه ونادي "الدنفاه" بالإسماعيلية الذي يستضيف فعاليات البطولة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد ذكي رئيس جامعة قناة السويس.                

وبدأت منافسات البطولة التي يشارك فيها 60 طالب وطالبة يمثلون 15 جامعة ومعهد في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر ميدان الرماية بنادي الدنفاه بمدينة الإسماعيلية، يتنافسون في مسابقات رماية ضغط هواء بندقية ومسدس.

وحضر حفل افتتاح البطولة الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام اتحاد الجامعات، واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة باتحاد الجامعات.

يذكر أن الجامعات التي تشارك في أول بطولة للرماية تقام على مستوى الجامعات والمعاهد العليا هى جامعة القاهرة وجامعة حلوان وجامعة عين شمس وجامعة المنصورة وجامعة قناة السويس وجامعة مصر الدولية وجامعة بدر وجامعة سيناء والجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وأكاديمية الشروق وأكاديمية أخبار اليوم وأكاديمية الجزيرة بالإضافة الى المعهد الكندي.

جامعة القاهرة التكنولوجيا وزير التعليم التعليم العالي الشباب والرياضة جامعة مصر جامعة قناة السويس خالد عبدالغفار ميدان الرماية دكتور أشرف صبحي الاتحاد المصري المستندات المطلوبة الجامعة البريطانية

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