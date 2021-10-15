الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محكمة الاستئناف: فتح تحقيق بشأن تصريحات المرزوقي

منصف المرزوقي
منصف المرزوقي

أعلنت محكمة الاستئناف فى تونس، اليوم، فتح تحقيق بشأن تصريحات الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي.

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني أنه تم اليوم، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي بفرنسا.

وأوضح الترخاني أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا الى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد  طلب من وزيرة العدل ليلى جفال فتح تحقيق قضائي فيما أتاه الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي بناء على الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، قائلا إنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وفقا لما نقله موقع راديو موزاييك التونسى.

وأعلن الرئيس سعيد سحبه لجواز الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الدبلوماسي على خلفية تحريضه على البلاد وفتح تحقيق وإعفائه لمهام أعضاء ديوان الغنوشي.

وقال الرئيس التونسي الخميس، إنه سيصدر قرار قريبا بتنظيم الحوار الوطني .

جاء ذلك خلال إشرافه، امس الخميس على أول اجتماع تعقده الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن أول في قصر قرطاج، حسبما أفادت الرئاسة التونسية.

وتابع سعيد: ''تعلمون كيف ذهب البعض إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية.. وأقولها اليوم .. من قام بذلك سيسحب منه جوار السفر الدبلوماسي لأنه اليوم في عداد أعداء تونس.. ولا مجال أن يمنح هذا الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس".

تونس محكمة الاستئناف تحقيق الرئيس قيس سعيد المنصف المرزوقى

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