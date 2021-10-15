الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع الذهب 5 جنيهات اليوم الجمعة و«عيار 21» يسجل 780 جنيهًا

الذهب
الذهب

شهدت أسواق الصاغة بالسوق المحلية اليوم تراجع بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة ليسجل سعر عيار 21 نحو 780 جنيها للجرام، بعد هبوط  سعر أونصة الذهب عالميًا دون 1800 دولار.

وفي يلي أسعار الذهب اليوم.

عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 780 جنيهًا للجرام.

عيار 24 يسجل 891 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب 6240 جنيهًا.

أونصة الذهب 1780 دولارًا.

 

وسجلت أسعار العقود الآجلة للذهب اليوم خلال ديسمبر عند 1783 دولارًا للأونصة بحسب تصنيف "كومكس" ببورصة نيويورك التجارية بنسبة تراجع  0.83%.

في حين تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة انخفاض 1781.7 دولار للأونصة و الذهب قد يجد نقاط الدعم على 1749.9 دولارًا والمقاومة على 1801.9 دولار.

أسعار الذهب الجمعة اليوم تداولات أنخفاض بيزنس مصر 5 جنيهات

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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