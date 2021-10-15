اعرف طرق إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين شهر أكتوبر 2021

طرق إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الإضافة والفئات التي لها حق الإضافة للبطاقة التموينية حاليا والسلع الغذائية المدعمة المتوافرة على البطاقة التموينية.

طرق إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين شهر أكتوبر ٢٠٢١

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرق إلكترونية لإضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية من خلال المنظومة التموينية الإلكتروني للحصول على السلع الغذائية المدعمة التي تمنحها الدولة للمستحقين عقب حذف الأفراد غير المستحقين للدعم حيث يمكن الإضافة عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال هذا الرابط ( من هنا) عقب إدخال كافة البيانات المطلوبة الإضافة سواء الخاصة بالبطاقة التموينية أو صاحبها أو الأشخاص المراد إضافتهم من المستحقين للدعم والمتوافر فيهم الشروط التي وضعتها الوزارة وذلك لضمان حصول المستحقين على حصصهم في دعم السلع الغذائية.



الفئات المستحقة للإضافة للبطاقة التموينية ٢٠٢١

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن باب إضافة الأفراد الجدد للبطاقة التموينية تم فتحه حاليا للفئات الأكثر احتياجا فقط وهم ( الأرامل، الأيتام، أبناء المرأة المعيلة، أصحاب المعاشات الأقل من 1200 جنيه، المستحقون لمعاشات التكافل والكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، العمالة غير المنتظمة وأسرهم) لحصولهم على السلع الغذائية ونقاط فروق الخبز، وذلك لضمان حياة كريمة لهم حيث أكدت الوزارة أن فتح باب الإضافة لكافة الفئات تحتاج لميزانية خاصة من وزارة المالية لا يمكن توفيرها حاليا.

اقرأ أيضاً

رابط الإضافة في البطاقة التموينية



السلع الغذائية المدعمة التي تمنح على البطاقة التموينية

طرق إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين والسلع الغذائية المدعمة من الدولة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكتروني حيث يتم توزيع العديد من السلع عبر البطاقة التموينية أبرزها سكر، زيت، عدس، شاي، سمن صناعي، مكرونة، رز، فول، دقيق، كيس ملح، صابون، مسحوق غسيل، مرقة دجاج، خل، لبن جاف، نسكافية، صلصة حيث يحصل المواطنون على كل هذه السلع الغذائية المدعمة عبر البطاقة التموينية وفقا لأسعار البيع الحر في الأسواق المحلية التي يخضع لها كافة المستهلكين.