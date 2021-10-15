الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ليلي علوي تختار يوسف الجسمي في إطلالة افتتاح الجونة (صور)

ليلى علوى
ليلى علوى

اختارت الفنانة ليلى علوي إطلالة من مصمم الأزياء يوسف الجسمي، وذلك بحفل افتتاح مهرجان الجونة بدورته الخامسة مساءً أمس.

وتألقت ليلي علوي بفستان طويل من اللون الفضي المزود بأكمام طويلة وواسعة، مع اعتماد الماكياج القوي، كما ارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم في إطلالة ناعمة.

أما عن شعرها فكان ويفي منسدلًا على الجانبين مع تنسيق معه كلاتش سوداء.

واختارت مصمم الأزياء يوسف الجسمي لاعتماد الإطلالة من خلاله، وفي هذه السطور نرصد معلومات عن مصمم الأزياء:

  • كويتي الجنسية ومعروف باسم “جسميكو”.
  • تميز بتصميماته المختلفة المتنوعة في اختيار الإطلالات الخافية للعيوب الخاصة بالجسم.
  • يعتبر أول مصمم أزياء كويتي يصل للعالمية.
  • يتميز باختيارات الأقمشة الخاصة بفساتين السهرة البراقة المشكوكة بحبات الكريستال ذات قصات مختلفة تناسب الكثير من المناسبات عبر السجادة الحمراء.
  • تعامل مع نجوم هوليود وغيرهن من النجمات العرب والمصريات مثل ياسمين صبري، هيفاء وهبي، نسرين طافش، كارول سماحة، أصالة، بيونسية، كايلي جينر، الليدي غاغا وكذلك كيم كارداشيان.
  • وتتنوع تصميماته ما بين الفستان الميدي الطويل والأكمام الطويلة وكذلك الرقبة العالية مع استخدام الخرز وأحجار الكريستال سواروفسكي حيث المفضل لدى العديد من النجمات مع استايل فخم من الخرز.

وشهد الافتتاح حفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية وسلمته الجائزة الفنانة هند صبري، وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

وكان قد شارك الفنان محمد رمضان بفيديو من طائرته الخاصة وهو يتوجه للجونة، حيث ظهر بصحبة المضيفات يرقصن على احد اغانية، الأمر الذي تفاعل معه الكثير من متابعي ومحبي النجم المثير للجدل دائمًا محمد رمضان.

الفنانة ليلى علوي مصمم الأزياء يوسف الجسمي الأزياء يوسف الجسمي افتتاح مهرجان الجونة ب افتتاح مهرجان الجونة بدروته الخامسة

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