الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شحن 5400 طن صودا كاوية وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

السفينة
السفينة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  “HABIP BAYRAK” التى ترفع علم مارشال  ويبلغ طولها 124 مترًا والغاطس 7 مترًا وذلك لشحن 5400 طن صودا كاوية من الميناء.  

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينتين حاويات وخروج 5 سفن  ومتواجد على الأرصفة  سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة .

وفي شأن آخر  أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  “MARIONA STAR” التي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 71 مترًا والغاطس 5 مترًا  وذلك لتفريغ 1800 رأس ماشية حية بالميناء.  

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة  حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة  سفينتين  ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة، على الأرصفة.

شحن صودا تداول استقبال سفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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