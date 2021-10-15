إزالة 303 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمحمودية خلال 10 أيام

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

وفي هذا السياق.. قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة علي زيد، بالتنسيق مع حماية النيل والري والشرطة بتكثيف الحملات لإزالة التعديات منذ بداية الحملة على مدار العشرة أيام الماضية، أسفرت عن تنفيذ 303 قرار إزالة بنطاق المدينة،و 6 وحدات قروية تابعة بمساحة اجمالية بلغت 18237 م٢، منها تنفيذ 136 قرار إزالة بمساحة 6589م٢ على أملاك حماية النيل، و 38 قرار إزالة لحالات تعدي وبناء مخالف على أملاك هندسة الرى بمساحة 4515م٢

كما تم تنفيذ 79 قرار ازالة على أملاك هندسة صرف المحمودية بمساحة 2490 م2، و 41 قرار إزالة على أملاك هندسة صرف الرحمانية بمساحة 4319م2، كما تم تنفيذ ازالة عدد 9 اقفاص سمكية بمساحة 324 م2 ولاية حماية النيل، وتنفيذ إزالة فورية بمساحة 264م2 على الأرض الزراعية تابعة لجمعية ابو دمين بقرية كوم النصر.

وكانت مدن ومراكز المحافظة، قد شهدت عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 58 حالة تعدي بنطاق 8 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 5360 م٢ عبارة عن، تنفيذ عدد 11 قرار إزالة بمساحة 2790 م على نهر النيل بكوم حماده، وتنفيذ عدد 7 قرارات إزالة لحالات تعدي و بناء مخالف على أملاك الدولة بمساحة 974 متر بقرية جبارس بإيتاي البارود.

كما تم تنفيذ ازالة 11 قرار تعد على أملاك الري بمساحة 610 م بعمل معديات ووضع مواسير بدون ترخيص بالدلنجات،و إزالة 15 حالة تعدي على مساحة 356 م٢ على ولاية هندسة الري.