أحمد رزق يعود للدراما الرمضانية بمسلسل منى زكي الجديد

قال الفنان أحمد رزق إنه سعيد بدعوته لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الـ 5، والذي يقام من 14 أكتوبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

وأضاف “رزق” في تصريحات لـ “الدستور” أنه تعاقد على المشاركة في مسلسل منى زكي الجديد الذي لم يستقروا حتى الآن على اسم نهائي له ولكنه من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوي، مشيرًا إلى أنه متحمس لهذا الدور خاصة وأنه مختلف تمامًا عما قدمه من قبل، متمنيًا أن ينال إعجاب جمهوره.

وعن الأعمال السينمائية، أشار رزق إلى أنه يقرأ أكثر من سيناريو خلال الفترة الحالية ولكنه لم يستقر حتى الآن على عمل بعينه، حيث يريد أن يعود إلى السينما بعمل فني قوي، لافتًا إلى أن السينما حاليًا عادت لإزدهارها من جديد بعد تخطي أزمة كورونا.

جدير بالذكر، أن اخر أعمال رزق بالسينما مشاركته كضيف شرف ضمن أحداث فيلم “200 جنيه” والفيلم يعتمد على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين ويضم نيللى كريم، إسعاد يونس، هانى رمزى، وليلى علوى، خالد الصاوى، أحمد رزق، ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه حول ورقة الـ200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.