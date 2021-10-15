الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أكرم يسري هداف «سوبر جلوب» في ضيافة «فرح علي» على قناة الزمالك غدا

الإعلامية فرح علي
الإعلامية فرح علي

يحل أكرم يسري نجم فريق اليد بنادي الزمالك، ضيفا على الإعلامية فرح علي، مقدمة برنامج "أخبارنا" على شاشة قناة الزمالك.

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ومن المقرر أن تذاع الحلقة غدا السبت على شاشة قناة الزمالك، للحديث مع نجم كرة اليد المصرية ونادي الزمالك، عن إنجاز تحقيق نادي الزمالك المركز الخامس في كأس العالم للأندية، منذ أيام قليلة، في البطولة التي احتضنتها المملكة العربية السعودية، وكذلك طموح الفارس الأبيض في دوري الموسم الجاري، والتتويج بكأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

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وتعد فرح على من أبرز الوجوه الإعلامية في الوسط الرياضي، حيث تقدم برنامج "أخبارنا" على شاشة قناة نادي الزمالك، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا من عشاق نادي الزمالك والجماهير المصرية بشكل عام.

ونجحت فرح علي يومًا بعد يوم في تثبيت أقدامها وسط كوكبة من أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر والوطن العربي، فـمميزاتها المهنية واحترامها لعقل المشاهد، كان لهما دورًا كبيرًا في انتمائها للفئة الأولى من مقدمي البرامج الرياضية في مصر.

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يذكر أن أكرم يسري توج بجائزة هداف بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) وأحد أبرز الأسماء التي قادت القلعة البيضاء للمركز الخامس بكأس العالم للأندية.

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