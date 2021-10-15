الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أسبوعان يفصلان أحمد عز وكريم عبدالعزيز عن فركش «كيرة والجن»

كريم عبدالعزيز و
كريم عبدالعزيز و أحمد عز

يواصل صناع فيلم “كيرة والجن” الذي يخوض بطولته كلا من النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز تصوير العمل، استعدادًا لطرحه بالسينما خلال صيف 2022 المقبل.

وعلمت "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن الفيلم ما زال في مرحلة التصوير، حيث استغرق ما يقرب من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا والتي عطلت تصويره أكثر من مرة، نظرًا لما يتضمنه من أحداث قوية وما يحتاجه من إمكانيات ضخمة وفريق عمل كبير مما جعل المخرج مروان حامد يضطر لتصوير المشاهد التي تستدعي أفراد عديدة بنفس المشهد على فترات، مؤكدًا أن صناع العمل من المقرر أن ينتهوا بشكل نهائي من العمل خلال أسبوعين.

ويقدم الفيلم شخصيتين حقيقيتين، هما "أحمد عبد الحي كيرة"، و"عبدالقادر الجن"، اللذان تدور حولهما قصة الفيلم، وتحديدًا بعد وقوع حادثة "دنشواي" الشهيرة بين الضباط الإنجليز ومواطنين مصريين، والحكم على 21 مواطنا مصريا وتم إعدام 4 من أهل قرية "دنشواي"، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة.

وكان "كيرة" فدائيًا وبطلًا لمصر، وشارك في عدة عمليات انتقامية من الإنجليز حتى هروبه، وإثباته حبه الشديد لوطنه حتى إعدامه مع عدد من العسكريين الذين شاركوا عرابي في الثورة ضد الخديوي، أما "الجن" فتحول من شخصية لا تبالي بما يدور حوله من أحداث ويلهو ويبيع السجائر والمشروبات للإنجليز، إلى شخصية مناضلة بعد استشهاد والده الفتوة "شحاتة الجن" الذي يمثل المواطن المصري الأصيل، وانضمامه لحركة مناهضة للاستعمار.

ولم يكتف الثنائي "كيرة" و"الجن" بذلك، بل استمرا في مواجهة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919.

فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، ومن تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.

استشهاد حادث أحمد عز يواصل كريم عبدالعزيز كريم عبد العزيز مروان حامد 2022

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