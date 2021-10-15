موعد التقديم في وظائف شركة المياه بقنا 2021 (تفاصيل)

وظائف شركة المياه بقنا 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا من قبل أبناء المحافظة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير خطوات التقديم والوظائف المتاحة والمستندات المطلوبة واخر موعد للتقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.



موعد التقديم في وظائف شركة المياه بقنا 2021

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إعلان رقم 1 لسنة 2021 عن وجود وظائف شاغرة الحاصلين على مؤهلات عليا ودبلومات فنية لتخصصات مختلفة وأنظمة تعليم متباينة وذلك بمحافظة قنا لسد عجز الموظفين والعاملين بالشركة حيث يمكن التقديم إلكترونيا خلال الفترة من 6 _ 16 أكتوبر الجاري حيث يمكن استكمال أوراق التقديم في موعد أقصاه يوم 30 أكتوبر قبل فحص طلبات التوظيف المتقدم بها الراغبين في العمل حيث يتقدم الراغب في الوظائف المعلن عنها بأوراقه لشغل وظيفة واحدة فقط إذا توافرت فيه شروط التقديم التي أعلنت عنها الشركة والخاصة بكل وظيفة شاغرة.



رابط التقديم في وظائف شركة مياه الشرب

يستطيع أبناء محافظة قنا من حملة المؤهلات العليا " بكالوريوس الهندسة" والدبلومات الفنية الراغبين في التقديم للحصول على أحد الوظائف الشاغرة المعلن عنها في شركة مياه الشرب تقديم أوراقهم عبر موقع الشركة الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا) حيث يتم تحميل كافة الأوراق المطلوبة وهي صورة من أصل شهادة الميلاد كمبيوتر و صورة من أصل شهادة التخرج وصورة من أصل شهادة التجنيد وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من رخصة القيادة للمتقدمين إلى وظائف السائقين وصورة من شهادة الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للحصول على وظائف في هذا الإعلان.

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الوظائف الشاغرة المعلن عنها في شركة مياه الشرب

يبحث الكثير عن وظائف شركة المياه بقنا 2021 حيث يطلب الإعلان مهندس ميكانيكا ومهندس كهرباء و كيميائي مياه شرب و مراقب أمن وقارئ ومحصل فواتير ومدخل بيانات و فني تشغيل تبريد وتكييف و سباك و لحام وسائق وسائق معدات ثقيلة وعامل خدمة ويشترط أن يكون جميع المتقدمين من سكان محافظة قنا من الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة حيث يتم التعاقد معهم ويتم وضعهم تحت الاختبار لمدة 6 أشهر.

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