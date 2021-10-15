الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

‏ صدق عصفور.. إنه زمن الرواية

وسط أجواء إبداعية مبهجة تحيي الأوساط الأدبية هذه الأيام الأسبوع العالمي للرواية، وهو الأسبوع الذي أقره المجلس التنفيذي لليونسكو عام 2020. هذه الاحتفالية التي ذكرتني بجدال فكري دار قبل نحو عقدين: هل هو زمن الشعر ما يزال، أم أن الرواية قد احتلت الصدارة عند المبدع، بل والقارئ العربي؟
وحينها تصدى كل أصحاب فن إبداعي للدفاع عن فنهم، غير أن الناقد العربي الكبير د. جابر عصفور، وزير الثقافة المصري الأسبق حسم ذلك الجدل منذ عام 1999بكتاب قيم انتصر للرواية، حيث سلم فيه ومن عنوانه بأنه "زمن الرواية".
ورغم الجدل الكبير الذي أثاره هذا الكتاب منذ صدوره، لكن القضية الجدلية لم تحسم تمامًا بين أنصار كلا الفنين الإبداعيين الشعر والرواية، أو الرواية والشعر، وهي معركة فكرية بدت على شاكلة المعارك الكبرى التي كانت تدور في النصف الأول من القرن العشرين، فتحتل مساحات واسعة من الاهتمام ويتصدى لها رموز الفكر والإبداع.
كتلك التى وقعت بين الدكتور زكى مبارك والدكتور طه حسين، والمعركة الشهيرة بين عباس العقاد وأحمد شوقى ومعارك سلامة موسى المتعددة مع كل من  طه حسين وعبدالقادر المازنى وعباس العقاد.
تلك المعارك الفكرية الأدبية التي وصفها المفكر العربي الجزائري أمين الزاوي بقوله: "حرب الأدب فيها المنتصر وفيها المنهزم، فيها الجرحى والمعطوبون والموتى، ولكن المنتصر الأكبر هو الفكر والمجتمع".
غير أن مجتمعنا العربي ويا للأسف قد تراجعت اهتماماته إلى حد كبير، إذ لم نعد نرى على الساحة معركة فكرية أو أدبية مشوقة تحرك الماء الراكد في الحياة الفكرية لمجتمعاتنا العربية.
ولكن معاركنا أصبحت تدور حول توافه الأمور وتوجه دفتها كتائب السوشيال ميديا، معارك لا تتيح للمبدعين الحقيقيين أن يحملوا فيها سيفًا ولا أن يبدوا فيها رأيًا.
وكانت المعركة الأحدث - منذ نحو ربع قرن - هي المعركة بين هواة الشعر ومحبي الرواية وهي معركة صحية تمنح قبلة الحياة للإبداع الأدبي العربي.

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