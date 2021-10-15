وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير مراكز شباب عابدين وعين الصيرة والحبانية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركزي شباب عابدين وعين الصيرة بمحافظة القاهرة بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ضمن جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة القاهرة، برفقة برفقة عدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة الساحل وروض الفرج، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن ملف تطوير مراكز الشباب فى جميع المحافظات يأتي فى صدارة أولويات أجندة عمل الوزارة انطلاقاً من أهميتها كمتنفس شبابي ورياضي للنشء والشباب، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لأداء مراكز الشباب والتقييم المستمر لها ورصد ما تحتاجه من تطوير ورفع كفاءة مع توفير كل المتطلبات لتطوير الأنشطة والبرامج والمشروعات المقدمة.

وتضمنت أعمال التطوير بمركز شباب عابدين افتتاح تطوير المبني الإداري ونزل الشباب وملعب نجيل صناعي، بالإضافة إلي افتتاح ملعب سباعي بنظام حق الإنتفاع، فيما تضمنت أعمال التطوير بمركز شباب عين الصيرة افتتاح ورفع كفاءة وتطوير حمام سباحة نصف أوليمبي بنظام حق الإنتفاع.

كما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب الحبانية.

وتضمنت أعمال التطوير ورفع الكفاءة تطويرا شاملا للمبني الإداري، وافتتاح ملعب نجيل صناعي بنظام حق الإنتفاع، وتفقد منطقة إنشاء حمام سباحة تدريبي وملحقاته بنظام حق الإنتفاع أيضاً، وعقب الافتتاح شهد وزير الشباب والرياضة عروضاً لفرق الكاراتية وكرة القدم بالمركز وكذا عروض لفريق التايكوندو.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف محافظات الجمهورية، نظراً لأهميتها في رفع كاهل الأعباء المالية عن ميزانية الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، كما أنها تمثل احد العناصر الأساسية لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الإنسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب.

وأشار "صبحي" إلى أن نظام حق الانتفاع يأتي ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة في إشراك القطاع الخاص بالتنمية المجتمعية من خلال إنشاء وتطوير العديد من الملاعب وحمامات السباحة داخل مراكز الشباب للمساهمة في أداء مراكز الشباب لدورها التنويري والمجتمعي.

حضر افتتاح أعمال التطوير بالمركز كل من الدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب والاستثمار، وإسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، إيمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، منال جمال مدير عام الادارة العامة لتدريب الشباب بالوزارة.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة التفقدية بمحافظة القاهرة افتتاح أعمال التطوير بنادي التجمع هايتس، بالإضافة الي افتتاح سفينة النيل للشباب العربي، وتختتم الجولة بحضور احتفال قبائل العائلات العربية باحتفالات نصر أكتوبر.

وكان وزير الشباب والرياضة قد استهل جولته التفقدية بمحافظة القاهرة اليوم، بافتتاح أعمال تطوير مركز التكوين المهني بالساحل.