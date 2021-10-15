الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يشدد على صيانة أعمدة الكهرباء استعدادًا لفصل الشتاء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اتخاذ إجراءات مشددة لاستقبال فصل الشتاء والأمطار، مؤكدا التعامل بصرامة مع المقصرين في عدم تنفذ تلك التعليمات والتي تمس حياة المواطنين والوفاة بسبب الكهرباء، وعدم الاطمئنان على الوصلات وصلاحية الأعمدة.

وأكد محافظ المنوفية التشديد في التعليمات التي تم إرسالها لكافة الجهات المعنية استعدادا لفصل الشتاء، ومنها شركة المياه والصرف الصحي، لتسليك بلاغات الصرف، وشركة الكهرباء بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، لتأكد من صلاحية الأعمدة الكهربائية في حالة الأمطار وعزل السلوك، واطمئنان القيادات في تلك الأماكن على تنفيذ تلك التعليمات بكل حزم.

وأصدار أبو ليمون توجيه عام رقم 37 استكمالا للكتاب الدوري رقم 312 والخاص بالإجراءات والاستعدادات لفصل الشتاء وسقوط الأمطار، وذلك طبقا للخطاب الصادر من الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر المرفق به خطاب قطاع كهرباء المنوفية، للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وكذلك قطاع كهرباء المنوفية، بشأن مراجعة نزلات إنارة الكشافات الخاصة بالإنارة العامة وأحكام غلق الوحدات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير التالفة على شبكة الإنارة العامة.

وشدد على مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة العامة وأعمدة شبكة الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وغير المؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وكذلك تجديد الأعمدة المتهالكة بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، وحمّل محافظ المنوفية المسئولية الكاملة عن حدوث أي وفاة تقع نتيجة الصعق الكهربائي من أعمدة إنارة الشوارع للوحدات المحلية وقطاع الكهرباء.

مخاطر المنوفية محافظة الدوري الصرف الصحي المواطنين قانون

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