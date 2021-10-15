«على قد الإيد».. أسعار حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية

يحتفل المسلمون كل عام بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يعم البهجة والفرحة على قلوبهم، احتفالا بمولد أشرف خلق الله.

وتعتبر من العادات الجميلة عند المصريين مشاركة هذا الاحتفال بينهم وبين بعضهم لذلك نترقب حالة من الإقبال الشديد على شراء حلوى المولد النبوي .

وترصد "الدستور" أسعار الحلوى لعام ٢٠٢١

سعر الحلوى السادة:

تم طرح سعر كيلو حلاوة المولد 2021 من قبل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، من خلال منافذها المختلفة حيث يصل سعر كيلو حلوى المولد 65 جنيها للكيلو السادة، أما بالنسبه لـ 2 كيلو سادة لوكس تصل الي 130 جنيها.

سعر الحلوى اللوكس

أما بالنسبة لأسعار العبوات السادة لوكس كارتون 5 كيلو بـ 375 جنيها، وسعر علب حلاوة المولد الفاخرة بالمكسرات تصل العبوة 3 كيلو الي 350 جنيها، وعبوة 3 كيلو فاخرة مكسرات تصل الي 375 جنيها، وتصل سعر العبوة ال 5 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ550 جنيها تشتمل علي جميع الأصناف، في حين تصل العبوة 6 كيلو فاخرة بالمكسرات بـ 650 جنيها.

أسعار العلبة في المجمعات

- العلبة وزن 1 كيلو 65 جنيها.

- العلبة 2 كيلو 130 جنيها.

- العلبة 3 كيلو 200 جنيه.

حيث تختلف أسعار الحلوى علي حسب وزن العبوه ونوع الحلوى.

وكانت قد أعلنت الشركة العامة التابعة لمخابز القاهرة، أن الشركة افتتحت منافذ لتوفير الحلوي، كما يتم توفير حلوى المولد لمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح حلوى المولد في عيد المولد النبوي بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 25%، مقارنة بالأسعار في الأسواق.

والجدير بالذكر أن دار الإفتاء اعلنت موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الخميس 12 ربيع الأول 1443 الموافق 18 أكتوبر 2021، حيث سيكون ذلك اليوم إجازة رسمية للحكومة والمدارس والقطاع الخاص احتفالًا بذكري المولد النبوي الشريف.