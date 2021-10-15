«القضاة اللبناني» يدعو إلى وقف العبث بآخر حصن في الدولة

أكد نادي القضاة اللبناني، أن القضاء قال كلمته ورفض طلبات رد قاضي التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، قال نادي القضاء اللبناني، في بيانٍ له اليوم، أن "القضاء قال كلمته، وخلص غير مرة إلى عدم قبول طلبات رد المحقق العدلي في جريمة المرفأ وعليه، من له أذنان فليسمع صوت القانون جيدًا، وليتوقف عن العبث في آخر حصن في فكرة الدولة".

وتابع: "في هذه الأيام العصيبة على الكافة، يؤكد نادي قضاة لبنان، أنه لا بد من تعاضد جميع القضاة ووحدتهم حول مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، لمنع أي محاولة لتجاوز صلاحيات السلطة القضائية، وللتصدي حتمًا لأي محاولة للتطاول والاستقواء عليها من خارجها ترمي، في ما ترمي إليه، إلى كف يد المحقق العدلي بأساليب ملتوية".

كما دعا نادي القضاء اللبناني، إلى ضرورة الإسراع لتحديد المسئولين عن أحداث العنف التي وقعت أمس الخميس، في العاصمة بيروت، وإنزال العقوبة بهم.

ارتفاع عدد الضحايا

وأعلنت وزارة الصحة في بيانٍ، اليوم الجمعة، أن "عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان أمس، في منطقة الطيونة، ارتفع إلى 7 بعد وفاة جريح متأثرًا بإصاباته البالغة".

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الأكبر من الجرحى، خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، ولا يزال أربعة في طور تلقي العلاج، مضيفةً أن "حالة الجميع جيدة".

من جانبه، أصدر رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، مذكرة بالإغلاق العام حدادًا على أرواح ضحايا أحداث الطيونة، وأُغلقت اليوم الجمعة، جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة بلبنان.