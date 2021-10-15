الجمعة 15 أكتوبر 2021
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تقارير ومتابعات

«سقوط وصلح ومرض».. مشاهد أثارت الجدل في افتتاح مهرجان الجونة

فستان نجلاء بدر
فستان نجلاء بدر

حظى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة باهتمام إعلامي وجماهيري، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لأبرز اللقطات وأكثرها إثارة للجدل ومن أبرز اللقطات والتي لاقت تداول كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي هي لحظة سقوط الفنانة القديرة لبلبة أثناء خروجها من المسرح عقب إلقاء كلمة عن سمير غانم، ضمن فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي وسقطت بسبب انطفاء الإضاءة لعرض الاستعراض الخاص بالراحل القدير سمير غانم فلم ترى موضع قدميها

وقالت  لبلبة عن عملها مع الراحل وأثره عليها، أنها مثلت معه 7 أفلام شعرت في كواليسهم بالسعادة والمرح كما اختتمت كلامها قائلة "وحشتني يا سمير وهتفضل جوه قلبنا"

- “الصلح خير”

وحظى مشهد الصلح بين بشرى والفنان محمد رمضان تداولا كبير، حيث أهدت الفنانة بشرى باقة ورد للفنان محمد رمضان، معلنة انتهاء الخلاف بينهما على خشبة مسرح حفل افتتاح المهرجان،وعقب رمضان على مفاجأة بشرى، قائلا: "الصلح خير"، وقبّلها على وجهها وتابع غنائه ورقصه معها.

- فستان نجلاء بدر

و أثارت إطلالة جريئة للفنانة نجلاء بدر في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي أمس، جدلاً واسعاً خلال ظهورها على ريد كاربت" بالمهرجان، بسبب ارتدائها فستانا باللون الأسود ولكن أظهر جزءًا كبيرا من جسدها، ولفتت  الفنانة أنظار كل المتواجدين على "الريد كاربت" من جرأة الإطلالة التي ظهرت بها، خاصة شكل الفستان في منطقة الصدر.

 - دينا الشربيني

ومن أكثر المواقف التي أثارت تساؤلا كبيرا لدى الجمهور هو كيف ظهرت الفنانة دينا الشربيني على "الريد كاربت" في فعاليات المهرجان، بحالة جيدة على الرغم من ظهورها قبلها بساعات مصابة في ساقها. 

 و ارتدت  الفنانة على "الريد كاربت" فستاناً أنيقا وجذابا باللون البرتقالي مكشوفا عند منطقة البطن، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها ودخلت المهرجان بصحبة الفنان حسن أبو الروس وظهر أنهم تعمدا اختيار اللون البرتقالي ليكون لون إطلالتهما.

الجونة السينمائي مهرجان مواقع منصات سمير غانم لبلبة

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