الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ابن الوز عوام».. معرض لأبناء الفنانين التشكيليين في خان المغربي بالزمالك

معرض ابناء الفنانين
معرض ابناء الفنانين

تستضيف قاعة خان المغربى بالزمالك، معرضا بعنوان ( ابن الوز عوام ) يضم أعمالا فنية مختلفة  لأبناء بعض الفنانين التشكيليين من أعمار مختلفة لا تزيد عن 10 سنوات، و ذلك في السابعة من مساءً الأحد المقبل ويستمر المعرض حتى نهاية الشهر الجاري.

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و قالت سلوى المغربي مؤسس القاعة ، إن الهدف الأساسي من إقامة المعرض هو  تشجيع الفنانين الصغار على مواصلة الطريق والمساهمة في اكتشاف المواهب وتطويرها.

- مشاركات الفنانين الصغار تتنوع ما بين النحت والتصوير الزيتي 

وأضافت أن مشاركات الفنانين الصغار تتنوع ما بين النحت والتصوير الزيتي وتكشف عن خيال خصب وبكر، ينبغي العمل على دعمه وتطويره والوقوف عليه وتقديمه لجمهور الفن التشكيلي،مشيرة إلى أن الكثير من الأعوام كشفت عن طاقات إبداعية استثنائية ينبغي أن تواصل طريقها الفني وتقديمها عبر القنوات الرئيسية للفنون

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وأكدت أن القاعة وضعت أسعارا تشجيعية للأعمال المعروضة، لأن الغرض الرئيسي هو اكتشاف الطاقات الفنية في هذا العمر المبكر والمساهمة في منح الفنانين الصغار جرعات من الثقة

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يشارك من المعرض آسر محمود مغربي، ليلى صلاح المر، بتول علاء ابو الحمد، فريدة عمر عبد الظاهر،جميلة معنى ياؤد،  حاتم وحسام ايمن السعداوي، كرمة شاكر الادريسي ، مصطفى نجل الفنانة شيرين مصطفى ، ندى عبد الرحمن البرجي وهنا ابنة الفنانة اية الفلاح  ومعاذ  نجل الفنان محمد الفيومي وهو اصغر نحات برونز في مصر.

ابن الوز عوام قاعة خان المغربى سلوى المغربي آسر محمود مغربي ليلى صلاح المر بتول علاء ابو الحمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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